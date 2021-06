Savoia, contro il Nuova Florida per il terzo posto: «Saremo concentrati»

Ultimo atto di campionato. Il Savoia se la vedrà al Giraud con l’ormai salvo Team Nuova Florida. Poi i playoff, obiettivo sul quale – da qualche mese, ormai – i bianchi avevano concentrato energie e aspettative. «Siamo tutti felici – così mister Ferraro alla vigilia della sfida contro i laziali – per essere riusciti a tagliare questo traguardo. Sono stati tre mesi di lavoro intenso e proficuo, e spero che la società e i tifosi siano orgogliosi di noi. Quando sono arrivato la situazione era pesante: abbiamo quindi provato ad alleggerire il lavoro, facendo capire ai ragazzi che insieme si poteva tornare a credere in qualcosa. Adesso non ci interessa chi andremo ad affrontare. Sappiamo chi siamo e dove vogliamo arrivare. In una settimana vedremo cosa saremo capaci di fare. Serviranno attenzione e concentrazione ai massimi livelli, perché ci giochiamo futuro e credibilità».

Tutti convocati per la gara di domani, ad eccezione del solo Scalzone. «Sarà sicuramente una partita vivace. Loro giocano bene al calcio, arriveranno con spensieratezza e vorranno chiudere al meglio il campionato. Noi vogliamo consolidare la nostra posizione in classifica e vincere davanti ai nostri tifosi. Ricordo che la mia prima partita fu proprio contro il Team Nuova Florida. Quella era una squadra timorosa, impaurita. Da quella gara è cambiato tutto, i ragazzi mi sono vicini, ormai li conosco in ogni minimo dettaglio. Oggi siamo un altro Savoia».