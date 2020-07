Altro innesto in mediana per il Savoia, che dopo De Rosa, tessera anche Salvatore D’Ancora (foto ufficio stampa). Per il centrocampista classe 1995 si tratta in realtà di un ritorno in maglia bianca, dopo l’esperienza nella stagione 2018/19 (condita da 24 presenze e 2 reti).

D’Ancora – per lui anche esperienze tra i pro con Juve Stabia (prima in B e poi in C) e Bisceglie – commenta con entusiasmo l’avvio della nuova esperienza oplontina.



«Non posso che ripetere quanto dissi due anni fa. Quando ti chiama una squadra con un blasone del genere è difficile dire di no. Poi conosco benissimo la famiglia Mazzamauro, i direttori Rais e Musa: sono professionisti che fanno calcio seriamente. Il nostro legame ha reso tutto più semplice. Sono onorato e sono carico: spero di disputare la Lega Pro, in caso contrario, ce la guadagneremo sul campo. Una piazza come Torre Annunziata ed una società come il Savoia meritano di disputare la Lega Pro. Non vedo l’ora di iniziare, di mettermi a disposizione di mister Aronica. In questi mesi il calcio giocato ci è mancato abbastanza. Ai tifosi dico di continuare a starci vicino, come hanno sempre fatto. Insieme riusciremo a toglierci le nostre soddisfazioni e conquisteremo tante vittorie».



All’innesto di D’Ancora si aggiungono le conferme – ufficializzate dal club – del difensore centrale Riccio e dell’attaccante Romano. © RIPRODUZIONE RISERVATA