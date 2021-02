È David Depetris – classe 1988 – la ciliegina sulla torta del mercato del Savoia. L’attaccante argentino, naturalizzato slovacco, approda alla corte di Aronica dopo aver collezionato esperienze e gol in giro per il mondo. Dall’Argentina all’Olanda, passando per Repubblica Ceca, Turchia e Slovacchia. Depretis ha all’attivo anche due apparizioni con la nazionale slovacca contro Gibilterra e Romania.

L'attaccante – annuncia il club – «ha totalizzato 30 presenze e 5 reti nella Primera Division Argentina con le maglie di Atletico Huracan, Atletico Sarmiento e Club Olimpo. È stato protagonista nella Jupiter League olandese con l’Almere City, oltre che in Repubblica Ceca con l’SK Sigma Oluc. Ha vestito inoltre la maglia del Caykur Rizespor in Turchia, con cui ha vinto un campionato di seconda divisione ed esordito in Super Lig».

Per lui anche un’esperienza in Messico con il Club Atletico Morelia, con cui ha collezionato 28 presenze e 8 reti, esordendo in Copa Libertadores e vincendo nel 2014 una Supercopa MX. Le stagioni più esaltanti le ha vissute proprio in Slovacchia, con le maglie di Spartak Trnava (con cui ha vinto una Coppa di Slovacchia nella stagione 2018/19) e Trencin; nella prima parte della stagione ha vestito proprio la maglia del Trencin.

L’attaccante sarà a disposizione di mister Aronica già a partire dalla prossima gara esterna – in campo mercoledì per il turno infrasettimanale – di Sassari contro la Torres.

