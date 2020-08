Quarto giorno di lavoro sul sintetico del De Cicco di Sant’Anastasia per il Savoia di mister Salvatore Aronica (foto ufficio stampa), mentre la società resta vigile sul mercato alla ricerca dei tasselli con cui completare l’organico destinato ad interpretare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato.



«Siamo in fase di allestimento – spiega il tecnico oplontino –, la squadra va completata. È un mercato difficile, ma stiamo lavorando al meglio in sinergia con il direttore per cercare calciatori funzionali al nostro progetto. Sicuramente sia in difesa che a centrocampo dobbiamo completare il nostro organico. In attacco abbiamo calciatori forti e di qualità. La società ha sposato le mie idee e quindi sono molto contento».



L’obiettivo è puntare al vertice per conquistare sul campo quella serie C rivelatasi in questa rovente estate solo una chimera (non solo per la totale carenza dei requisiti infrastrutturali del Giraud, ma anche in considerazione del fatto che dovrebbe procedersi all’integrazione dell’organico della terza serie solo mediante sostituzioni e riammissioni, non ripescaggi). «Stiamo lavorando per questo – continua Aronica – perché vogliamo approdare in un categoria consona a questa piazza. Da questa esperienza mi aspetto tanto».



Quindi qualche indicazione di carattere tattico. «Stiamo lavorando per l’utilizzo della difesa a tre, che sarà un nostro punto fermo. Poi potremmo attuare per un centrocampo a cinque o a quattro. Dipenderà molto degli avversari, dovremmo essere bravi ad adattarci. A volte giocheremo con due attaccanti e un trequartista altre no. La duttilità dovrà essere una delle nostre principali caratteristiche. Gli under saranno fondamentali, dovremo essere bravi a inserirli nel modo giusto. Girone? Non ho preferenze – conclude Aronica –, non esistono partite facili e ogni raggruppamento avrà le sue difficoltà. Ci affidiamo al sorteggio». © RIPRODUZIONE RISERVATA