La decisione, scongiurata nel corso della sosta natalizia, è inesorabilmente arrivata. Salvatore Aronica non è più l’allenatore del Savoia. Fatale il pareggio nel turno infrasettimanale con la Torres, il terzo nelle ultime quattro partite (di mezzo, il successo esterno contro il Formia): un ruolino di marcia che non ha evidentemente soddisfatto la società del patron Mazzamauro, anche alla luce dei consistenti interventi condotti nell’ultima sessione di mercato.

La classifica vede ancora i bianchi in piena corsa per la C – obiettivo espressamente dichiarato – per quanto la distanza dalla vetta sia potenzialmente destinata a lievitare in considerazione dei recuperi che attendono le due – protagoniste – laziali.

Il Latina, capolista, è avanti di sole due lunghezze, ma ha tre gare da recuperare; il Monterosi, secondo a braccetto con il Savoia, ha invece ben cinque gare in meno.

I mezzi passi falsi contro Cassino, Lanusei e Torres – forti, intanto, i malumori della piazza – hanno dunque indotto il club a valutazioni opposte rispetto a quelle di (poco più di) un mese fa.

Le riflessioni di dicembre - Aronica si era ritrovato sulla graticola già nel corso della sosta natalizia. «Abbiamo condotto un’analisi serena con tutti i componenti dell’area tecnica per cercare di capire se l’allenatore fosse effettivamente un problema. Ne abbiamo tratto la conclusione che non c’era ragione di cambiare. Non c’è mai stata una sola frizione col gruppo squadra»: si espresse in questi termini il direttore generale Giovanni Rais dopo il netto successo di Giugliano, rimarcando proprio la solidità del rapporto fra tecnico e squadra (era il 6 gennaio).



Troppi pareggi - Dalla vittoria del De Cristofaro, poi, due vittorie e tre pareggi, che se da un lato hanno consentito al Savoia di restare agganciato alle primissime posizioni, dall’altro non sono però valsi a staccare Latina e Monterosi, sistematicamente bloccati dal Covid.

Dal canto suo, Aronica ha costantemente provato a tenere a bada l’ambiente ed isolare il gruppo da critiche e processi: «Troppo presto per tracciare bilanci, sarà decisivo il prossimo mese».

Un tempo che la società non ha evidentemente inteso attendere.

