Comincia con un pari dal sapore amarognolo l’avventura di Chianese sulla panchina del Savoia (foto ufficio stampa). I bianchi impattano al Giraud contro il fanalino di coda Nola e non riescono ad approfittare del pari imposto dalla Nocerina al Latina: la vetta resta dunque – per il momento, in attesa dei recuperi – a due lunghezze.

Il primo affondo è dei bianchi: debole l’inzuccata di Kyeremateng, innescato da Caso Naturale. Decisamente più nitida l’occasione confezionata lungo l’asse Sorrentino-Russo per De Rosa, la cui conclusione si spegne sul fondo non lontano dal palo della porta difesa da Bellarosa. È però del Nola la più nitida occasione della prima frazione di gioco: corre il 37’, quando Acampora pesca in area Esposito, sulla cui conclusione è decisivo il salvataggio sulla linea di Manzo.

Nella ripresa, due minuti e sono ancora i bruniani a sfiorare il gol, sempre con Esposito, che raccoglie un cross di Acampora, ma – a due passi dalla porta – manca clamorosamente il bersaglio. Si spegne sul fondo la conclusione del Acampora, mentre al 20’ ci pensa l’estremo difensore oplontino a sventare su D’Angelo. Correnti impegna di testa Bellarosa, poi il rosso rimediato da capitan Poziello, che costringe i suoi all’inferiorità numerica dalla mezz’ora. Finisce sostanzialmente qui il derby fra oplontini e bruniani.

Al termine del match, l’analisi del neo tecnico Mauro Chianese. «Non è mai facile dopo un ribaltone tecnico. La squadra ha fatto bene nei primi venti minuti, poi è subentrata un po’ di paura dopo l’occasione da gol del Nola. Io però resto fiducioso. Abbiamo cercato la vittoria fino alla fine, anche con l’uomo in meno, anche se con una certa confusione. Merito anche agli avversari, bravi ad approfittare di un gioco particolarmente frammentario. Dobbiamo lavorare molto sul piano mentale, perché la qualità c’è. Non ho certo la bacchetta magica per cambiare le cose in un giorno: troppo poco il tempo finora a disposizione. Diciamo che in un giorno non sono riuscito ad eliminare le tossine mentali che i calciatori si portavano dietro. In sostanza, oggi non si è vista una partita importante sul piano della qualità, ma l’intensità c’è stata».

Parole al veleno da parte del diggì Giovanni Rais. «La società pretende un’inversione di tendenza, altrimenti cominceremo a pensare a soluzioni drastiche anche nei confronti della squadra. Siamo alle prese con un blocco psicologico che non sappiamo da dove arrivi, ma è tempo di cambiar rotta. La società adesso pretende. Sono finiti alibi e scuse. Chi non sente la maglia cucita addosso, qua non può stare. Il presidente è allibito e lo capisco».

