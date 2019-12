Si risolve allo scadere la gara tra il Savoia e l’Acr Messina di Karel Zeman. Un tap-in di Scalzone fa esplodere il Giraud e consente ai bianchi (foto ufficio stampa) di accorciare ulteriormente sul Palermo, franato al Barbera sotto i colpi dell’Acireale (1-3). Bianchi adesso a -5 dai rosanero.

Contro i peloritani, consueto 3-5-2 per mister Parlato, con Cerone e Diakitè a comporre il tandem offensivo. L’avvio di gara è tutto di marca oplontina. Ci prova subito Rondinella, trovando la respinta bassa del portiere siciliano. Diakitè e Tascone tentano di sorprendere Avella in acrobazia ma non inquadrano lo specchio della porta. Sfiora il palo Gatto con una velenosa conclusione dal limite. Vantaggio Savoia al minuto 35, con la più ghiotta delle occasioni, dagli undici metri: c’è la firma di Cerone. Diakitè fallisce poi clamorosamente il raddoppio allo scadere della prima frazione, non inquadrando la porta da posizione ravvicinata.

Nella ripresa, Cerone manca di un nulla il 2-0 su punizione; un’incertezza di Guastamacchia rischia di spianare la strada ai giallorossi, ma ci mette una pezza Dionisi. Nel Savoia arriva quindi – al 28’ – il turno di Scalzone (a rilevare Diakitè); risponde Zeman con Strumbo per Fragapane. Il pari peloritano arriva al 34’: Lo firma Crucitti con una punizione dal limite. Al 45’, poi, la giocata di Scalzone che vale i tre punti. Il Palermo è adesso più vicino. © RIPRODUZIONE RISERVATA