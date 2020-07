È in programma per il pomeriggio di domani – venerdì 17 luglio, alle ore 16 – il sopralluogo allo stadio Giraud richiesto dal Comune di Torre Annunziata allo scopo di verificare le condizioni dell’impianto in funzione di un’eventuale domanda di ripescaggio in serie C del Savoia.



Per conto della Commissione Impianti Sportivi della Lega Pro, l’ingegnere Domenico Greco ispezionerà dunque l’impianto oplontino (foto ufficio stampa) e la corposa documentazione richiesta (in primis, licenza di agibilità e relativo verbale della Commissione di vigilanza, passando per i certificati di collaudo sei singoli impianti). L’esito del sopralluogo sarà naturalmente determinante: per il Comune, che avrà così un quadro definitivamente chiaro circa gli interventi da realizzare per l’adeguamento del Giraud, e per la società del Savoia, rispetto alla programmazione della prossima stagione sportiva.



Il sopralluogo si svolgerà alla presenza «di rappresentanti della società, dell’ente proprietario dello stadio e dell’autorità competente dell’ordine pubblico». © RIPRODUZIONE RISERVATA