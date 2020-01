Con un gol per tempo – a segno prima Poziello e poi Guastamacchia – il Savoia (foto ufgficio stampa) supera all’inglese il San Tommaso e tiene il passo del redivivo Palermo. Buona la prima dell’anno per i bianchi al Giraud: l’undici di Parlato resta a -3 dai rosanero e continua a coltivare il sogno del grande sorpasso.



Dopo un primo tentativo di Diakitè (sventato dalla retroguardia irpina) ed un’occasione targata Cerone (conclusione a giro alta sulla traversa), il Savoia passa alla mezz’ora con Poziello, che rompe l’equilibrio con un'inzuccata sugli sviluppi di un corner. Nel finale di frazione va al tiro Diakitè dopo una buona combinazione Tascone-Bozzaotre: sfera sul fondo.

Nella ripresa i bianchi tentano il raddoppio nelle primissime battutre con due colpi morbidi: fuori misura quello di Diakitè, preda di Landi quello di Cerone. All’11’ mister Parlato propone Orlando per Cerone; dopo una manciata di minuti tocca a De Vena, a rilevare Diakitè. Dopo un efficace intervento difensivo – corre il 20’ -, Guastamacchia trova il colpo del 2-0 : anche lui di testa, sempre sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel finale ci prova l’ex Avellino De Vena con un velenoso tiro a giro: smanaccia e sventa Landi.



«Avevo promesso una pizza ai ragazzi nel caso avessero segnato applicando uno schema provato in allenamento»: così mister Parlato nella sala stampa del Giraud. «In serie D la palla inattiva è determinante sia per sbloccare le partite che per vincerle. Abbiamo ottimi calciatori in grado di farsi valere in tal senso, quindi dobbiamo provarci. Non è stata una partita bella da vedere: il vento ha condizionato molto i ventidue in campo. Contento per i tre punti e per il fatto di non aver subito gol. Diakitè titolare al posto di Scalzone? Adama si sta allenando con continuità, a differenza di Angelo, alle prese con problemi fisici. Tutti sono importantissimi ma nessuno è indispensabile: vinciamo sempre in 24, mai in 11. Schierare tanti attaccanti dall’inizio significherebbe perdere l’equilibrio e non avrebbe senso». © RIPRODUZIONE RISERVATA