Ieri la conferenza stampa indetta dalla società per inaugurare il nuovo corso in casa Savoia, oggi l’annuncio di un altro tassello in organico. Sono giorni intensi per i bianchi, divisi fra questione stadio e mercato.



Il club del patron Mazzamauro punta senza termini ad un campionato di vertice, continuando tuttavia ad alimentare la speranza di guadagnare la C già questa estate, attraverso il ripescaggio. Dovesse essere ancora serie D – non c’è però al momento alcuna prospettiva di deroga che autorizzi previsioni diverse –, per i bianchi di mister Aronica si prospetterebbe dunque una stagione da protagonisti.



In giornata è stato ufficializzato il tesseramento dell’ex Sorrento Roberto De Rosa (foto ufficio stampa). Per il centrocampista classe 1994, che «inizia il percorso in prima squadra con la Turris nella stagione 2012/13, oltre 170 presenze tra calcio professionistico e serie D». Dopo l’esperienza in C con l’Aversa Normanna, De Rosa colleziona presenze tra i dilettanti con Budoni, Vultur Rionero, Agropoli e – appunto – Sorrento.



«Non si può dire di no al Savoia. Ho scelto Torre Annunziata – commenta il centrocampista – proprio per il calore della gente, dei tifosi: vedere uno spettacolo del genere sugli spalti è il massimo per un calciatore. Ho già giocato al Giraud due anni fa, da avversario. Qui ho trovato un progetto serio, per questo non ho esitato nel dire sì. La mia posizione in campo? Sono un playmaker, mi piace giocare la palla ma non disdegno affatto l’interdizione. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione di mister Aronica». © RIPRODUZIONE RISERVATA