Al Savoia non basta un avvio bruciante, valso l’immediato vantaggio targato Kyeremateng. I bianchi (foto ufficio stampa) cadono di misura nella gara d’esordio di Monterosi e nel finale di partita si complicano ulteriormente la vita con i rossi rimediati da Scalzone e D’Ancora.



Savoia in avanti dopo appena quattro giri di lancette dagli undici metri: realizza Kyeremateng. Ai padroni di casa basta una manciata di minuti per riacciuffare il pari: Cancellieri, protagonista di un’ubriacante incursione, si beve due difensori e fa secco Cannizzaro. Laziali ancora pericolosi con l’ex Turris Sowe, che al minuto 20 sfiora il palo con un rasoterra dal limite. Ci prova per i bianchi Correnti, che costringe l’estremo difensore di casa ad una decisiva smanacciata in corner. Finisce sostanzialmente qui la prima frazione di gioco.



Nella ripresa, subito un’occasione per gli oplontini: corre il 4’, quando Kyetematang spreca sparando alto da posizione favorevole su sponda di Russo. Il gol partita del Monterosi arriva al minuto 27: sugli sviluppi di un corner di Buono, il portiere oplontino respinge la sfera sul palo ma Lucatti è più lesto di tutti a ribadire in rete per il definitivo 2-1. Mister Aronica corre ai ripari e propone Fornito e Scalzone per De Rosa e Russo, ma nel finale al Savoia saltano anche i nervi, tanto da terminare la gara in nove uomini. Rosso diretto per Scalzone (gioco pericoloso) e doppio giallo a D’Ancora, che salteranno dunque il derby interno con la Nocerina, in programma domenica prossima al Giraud.







