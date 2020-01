Per nulla appagato dalle otto vittorie consecutive, il Savoia vuol continuare con decisione la marcia di avvicinamento al Palermo. C’è lo scoglio Castrovillari, adesso, ad attendere i bianchi. E proprio in vista della sfida del Mimmo Rende, il club oplontino ha fatto sapere che i tagliandi a disposizione dei propri sostenitori potranno essere acquistati esclusivamente online (al prezzo di 11,50 euro) attraverso il circuito postoriservato.it.



Nel frattempo, prosegue il lavoro sul campo per i ragazzi di mister Parlato, che – dal canto suo – si gode l’esaltante rendimento dei suoi. Un rendimento frutto di un unico, essenziale ingrediente. «Il lavoro. Solo il lavoro – spiega il tecnico – ci ha consentito di superare quella delicata fase registrata a metà girone d’andata». Quella in cui non sono mancate le tensioni nell’ambiente oplontino, con la società che ha rivolto più di una stilettata ad una frangia ben circoscritta della tifoseria. «La ruota si sa, gira – continua Parlato – e quando lavori con sacrificio ed applicazione, poi non può che girare nel verso giusto. In quella fase ho sempre fatto i complimenti ai miei ragazzi per quanto prodotto in ogni partita, sia in termini di gioco che di palle gol. Nonostante non brillassimo in fase realizzativa. Certo, incombeva su di noi sempre quella spada di Damocle, assolutamente deleteria. Perché è chiaro che quando incalzano ansia, tensione e nervosismo, non è affatto facile finalizzare e vincere».



Poi lo storico successo del Barbera. Da lì otto vittorie consecutive e, soprattutto, un’imponente svolta in termini di consapevolezza di sé. «Indubbiamente quella vittoria ci ha dato qualcosa in più. Non so, non posso sapere di preciso in che misura, ma indubbiamente i ragazzi ne sono usciti rinvigoriti sul piano mentale, in termini – appunto – di consapevolezza del proprio valore. Fino a quel momento stavamo attuando un graduale percorso di crescita ed il rendimento ottenuto era tutto sommato in linea con gli step raggiunti. Poi si sa, quando arrivano le risposte dal campo, la crescita diventa maturazione».



Neanche a parlarne di Palermo e di raffronto coi rosanero. «Non ci penso proprio. Guardo esclusivamente in casa mia e dico che dobbiamo ancora lavorare per correggere i nostri errori. Il Savoia deve solo pensare a lavorare e giocare con profondo senso di responsabilità, senza darla vinta a nessuno. Non dobbiamo lasciarci incalzare dall’ansia di vincere a tutti i costi, anche perché questo ci esporrebbe a rischi collaterali. Penso al contraccolpo che un tale carico emotivo potrebbe generare nei più giovani. È dunque essenziale continuare a lavorare serenamente».



Una ricetta che mister Parlato ha già sperimentato con successo a Rovigo, Pordenone, Padova e Rieti, con cui ha centrato il salto tra i professionisti. «Perché questa prima esperienza al sud? Mi muove la passione, non la cartina geografica. Se devo fare il professionista, lo faccio ovunque, al nord come al centro ed al sud. La trattativa con il Savoia è nata assolutamente per caso. Ispirata da uno dei tanti caffè presi con il direttore Mignano, mio storico amico. Per anni io ed il direttore ci siamo confrontati e consultati su tutto e proprio durante una delle nostre chiacchierate estive è balenata l’idea Savoia. Che differenze ho riscontrato tra i gironi del centro-nord e questo meridionale? Le stesse che avevo già notato da calciatore. È totalmente diverso il temperamento in campo: molto più intenso al sud, dove anche l’affluenza del pubblico ed il coinvolgimento emotivo hanno ben altra consistenza. Non che al nord tutto questo non ci sia, ma lo si vive con maggiore equilibrio e serenità. Lo dicevo sempre ai miei compagni, quando giocavo: giocare al sud aiuta a scoprire certi intensi sapori, ma le piazze del sud potrebbero imparare da quelle settentrionali l’importanza di vivere il calcio con maggiore equilibrio e serenità». © RIPRODUZIONE RISERVATA