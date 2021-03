Ferraro carica il Savoia per il Latina: «Mi aspetto una risposta importante»

Il Savoia riparte dal ko di Arzachena e da quel sesto posto che lo costringe nuovamente ad inseguire – quantomeno – un piazzamento playoff. Domani – turno infrasettimanale prima della sosta pasquale – i bianchi se la vedranno al Giraud con il Latina, ancora in corsa per la promozione (il Monterosi è a +5).

Torna intanto sul ko di Arzachena, mister Ferraro (foto ufficio stampa), che insiste sull’aspetto strettamente mentale. «Dovevamo essere molto più coraggiosi e intraprendenti nel primo tempo. Abbiamo calciatori di qualità e capaci di creare superiorità numerica, non bisogna quindi aver paura. La palla invece girava più indietro che in avanti».

Contro il Latina resteranno ai box gli infortunati Boccioletti, Russo e Scalzone, oltre che l’infortunato Poziello. «Ci aspetta una partita difficile. Loro – continua Ferraro – verranno qui a giocare a viso aperto. Mi aspetto una prestazione importante da parte dei miei, di grande intensità. È una partita stimolante per me e per la squadra, siamo pronti a dare battaglia. Credo che possa essere la partita giusta al momento giusto. Vincere potrebbe darci uno slancio importante per il futuro e potremmo regalare una gioia ai nostri tifosi e alla nostra società. Non possiamo più sbagliare, il nostro obiettivo deve sempre essere il risultato pieno. Qui tutti ci stiamo giocando qualcosa di importante per il futuro e vogliamo dimostrare il nostro valore».