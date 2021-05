Savoia nella tana del Latte Dolce: «Sosta è servita, puntiamo ai 3 punti»

Si ritorna in campo. Il Savoia – che nell’ultimo impegno pre-sosta si è imposto nel derby del Giraud contro il Giugliano – sarà domani di scena a Sennori contro il Latte Dolce. Alla vigilia del match, la carica di ottimismo di mister Ferraro. «Le sensazioni sono positive, la squadra per due settimane ha lavorato benissimo ed abbiamo preparato al meglio la gara. Arriviamo a questo impegno con tanta voglia di far bene, concentrazione massima e con l’obiettivo di fare risultato pieno. C’è tanta voglia di rivalsa e vogliamo arrivare più in alto possibile in classifica. Lo stop è servito, ma adesso vogliamo tornare a giocare. Questa squadra adesso è un gruppo unito».

Ritiro anticipato in vista del Latte Dolce. «Le trasferte in Sardegna – continua il tecnico – sono particolari e dispendiose, anche fisicamente. Siamo partiti il venerdì e va fatto un plauso alla società che sul piano organizzativo è stata perfetta. Ora abbiamo il dovere di fare una prestazione importante per ripagare gli sforzi della proprietà. Domani sarà dura, contro un avversario partito per puntare alla vittoria del campionato, noi però sappiamo quello che dobbiamo fare. Vogliamo continuare a vincere».

Contro il Latte Dolce mancheranno Depetris, Scalzone e Sorrentino, oltre a Fornito e Letizia. «Fornito – conclude Ferraro – era rientrato in gruppo, ma ha avuto un piccolo fastidio al polpaccio e non vogliamo rischiare, preferisco che recuperi al massimo. Letizia sta riprendendo la forma migliore, quando sarà al 100% potrà essere utilissimo alla nostra causa».