Comincerà il prossimo 17 agosto la stagione sportiva del nuovo Savoia targato Aronica. I bianchi si raduneranno allo stadio De Cicco di Sant'anastasia, dove continueranno a lavorare per una settimana, fino al 22 agosto. Poi – dopo due giorni di riposo – l’inizio del vero e proprio ritiro precampionato, che si svolgerà sempre a Sant’Anastasia, dal 24 agosto al 4 settembre.

«Squadra, staff e dirigenti – annuncia il club – alloggeranno presso l’hotel La Casa del Pellegrino mentre le sedute di allenamento si terranno allo stadio Agostino De Cicco di Sant’Anastasia». L’impianto è stato di recente interessato da imponenti interventi di restyling.



E per creare un filo diretto tra squadra, staff e tifosi, già nella fase del ritiro precampionato, la società oplontina ha preannunciato due iniziative social. «La rubrica “InstaSavoia”, per foto e video degli allenamenti, e “Savoia live”, il format dedicato alle interviste ai tesserati, in diretta su Facebook, con la possibilità per i tifosi di porre delle domande ai propri beniamini». © RIPRODUZIONE RISERVATA