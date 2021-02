L’obiettivo era inaugurare con un successo il trittico d’impegni potenzialmente decisivo nella corsa alla C ed invece è arrivato un altro pari a reti bianche. Il secondo consecutivo della gestione Chianese. Al Giraud, Savoia e Monterosi si dividono la posta in palio: ringrazia il Latina, che passeggia sul Gladiator e vola in vetta, staccando i bianchi di sei lunghezze.

È dei laziali la prima occasione del match, con Sivilla che impegna dalla distanza un attento Esposito. Replica del Savoia affidata a Sorrentino, la cui conclusione finisce facile preda di Salvato. L’occasione più nitida arriva allo scadere ed è di marca oplontina: Fornito ci prova dal limite, trovando stavolta la traversa a dirgli di no.

Nella ripresa la gara stenta a decollare e bisogna attendere la mezz’ora per il primo sussulto: cross di Tarascio per la testa di Depetris, che non inquadra però lo specchio della porta. Decisamente più pericolosi gli ospiti due minuti più tardi con l’ex Turris Sowe, che – innescato da Pellicani –supera in uscita Esposito, trovando De Rosa a sventare sulla linea di porta. Monterosi di nuovo pericoloso in pieno recupero con Lucatti, su cui è decisivo l’estremo difensore oplontino.

Mercoledì si torna in campo per il turno infrasettimanale. Bianchi di scena ad Angri contro la Nocerina.

