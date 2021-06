Savoia, contro il Nola per i playoff: «Vinciamo e chiudiamo il discorso»

Vincere contro il Nola – nel turno infrasettimanale, in programma domani – per blindare aritmeticamente i playoff. L’obiettivo è categorico per il Savoia. di contro, le motivazioni – altrettanto forti dei bruniani – tassativamente chiamati a far punti per scongiurare la retrocessione diretta (Torres e Afragolese, terzultime, sono a +1).

Alla vigilia del match, mister Ferraro mette dunque in guardia i suoi. «I ragazzi stanno bene. È chiaro che c’è un po’ di stanchezza psicofisica, perciò è su questo che dobbiamo lavorare, perché tocca a noi decidere che finale dare a questa annata. Domani a Nola sarà una vera battaglia. Loro cercheranno punti salvezza, noi punti playoff e poi è sempre un derby. Noi, comunque, vogliamo assolutamente chiudere il discorso qualificazione».

Sul ritorno dei tifosi allo stadio: «È chiaro che bisogna abituarsi di nuovo alla presenza del pubblico, è un fattore fisiologico. Domenica i tifosi ci hanno dato una mano importante, perciò li aspettiamo ancora più numerosi».

Contro i bruniani tornerà arruolabile Liccardo, al rientro dalla squalifica. Intanto, energie concentrare su un unico obiettivo. «Noi dobbiamo solo lavorare e centrare i playoff – continua Ferraro –, che alla nostra portata. Poi penseremo a come affrontarli».