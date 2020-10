Il riscatto immediato è praticamente un imperativo categorico per il Savoia, reduce da ko esterno contro il Monterosi ed atteso adesso dal derby del Giraud – in diretta tv – con la Nocerina. Contro i molossi, sarà a disposizione di mister Aronica anche il neo acquisto Luis Kacorri (foto ufficio stampa).



L’attaccante classe 1998, fresco di ufficialità, ha esordito in serie D con il Jolly Montemurlo nella stagione 2015-2016. Poi l’esperienza, sempre in D, con l’Igea Virtus, quindi la parentesi tra i professionisti con la Fermana (con cui nella stagione 2018/19 colleziona 4 presenze fino a gennaio), prima del ritorno nel massimo campionato dilettantistico con il Fiorenzuola. Nella scorsa stagione, prima l’avvio con il Ligorna (3 gol in 12 presenze), poi il trasferimento alla Cittanovese (4 gol in 12 presenze). Nel campionato in corso ha esordito con la Correggese (girone D), prima dell’accordo con il Savoia.



«Sono carico e pronto – commenta il neo attaccante oplontino – per giocare in una piazza così importante. Non ho esitato neanche un secondo ad accettare questa proposta. Non vedo l’ora di unirmi ai miei compagni per raggiungere un grande obiettivo. Un tifo come quello che si respira al Giraud è il sogno di ogni calciatore, speriamo quindi di poter riavere presto allo stadio i nostri tifosi». © RIPRODUZIONE RISERVATA