Accantonato ormai definitivamente il sogno Lega Pro – il Consiglio Federale, come ampiamente preventivato, non ha nemmeno considerato l’ipotesi deroga –, il Savoia punta adesso a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella prossima serie D.

Il club lavora dunque alla composizione dell’organico, in attesa della composizione dei gironi, attesa – come annunciato dai vertici della Lega Dilettanti – per la prima settimana di settembre.



Definito intanto, «tra volti nuovi e gradite conferme», lo staff di mister Aronica: l’allenatore in seconda sarà Rosario Compagno, Domenico Corcione «è stato nominato nuovo allenatore dei portieri, mentre – annuncia il club – Gerardo Esposito sarà collaboratore tecnico».

Anello di congiunzione fra passato e presente sarà Raffaele Santoriello, confermato nel ruolo di preparatore atletico. «Sarà la mia terza stagione con il Savoia – commenta il prof – e devo dire che di anno in anno si continua a crescere e migliorare, sul piano tecnico come su quello societario. Da tifoso del Napoli, devo dire che ho sempre riconosciuto in Aronica calciatore un vero e proprio idolo per tenacia, forza e personalità».



Conferme importanti anche nello staff medico oplontino: continueranno ad occuparsi della prima squadra sia il dottor Giovanni Porpora, responsabile di staff, che il nutrizionista dottor Saverio Mascolo, mentre «Mario “Emiliano” Contrada si occuperà della fisioterapia». Restano saldamente ai propri posti i massaggiatori Andrea Vecchione e Pasquale Calise.



Per il ruolo di team manager il club ha puntato su Antonio Pergola, mentre Vincenzo Fico sarà il capo magazziniere. © RIPRODUZIONE RISERVATA