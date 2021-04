Savoia, obiettivo vittoria col Giugliano: «Per consolidare la nostra classifica»

Secondo derby consecutivo per il Savoia, stavolta al Giraud. Dopo il pari a reti bianche contro il Gladiator, i bianchi se la vedranno con il fanalino di coda Giugliano.



Al termine della rifinitura, mister Ferraro rinfranca i suoi nel morale dopo il pareggio contro i sammaritani e guarda con favore alla successiva sosta di campionato (stop di due settimane per consentire il recupero delle gare inviate per Covid). «Non sono deluso dal risultato di mercoledì, il pari ci può stare. In questo momento del campionato la classifica dobbiamo guardarla poco, ogni gara ha una storia a sé e bisogna pensare partita dopo partita. Dobbiamo stare sereni ed essere equilibrati. La sosta? È giusta, ne va della regolarità del torneo; e poi ci permetterà di recuperare un po’ di energie. È da un mese che siamo sempre sul campo, giocando ogni tre giorni: questo stop ci consentirà di ritrovare calciatori per noi importanti e anche di fare un piccolo richiamo di preparazione. Anche mentalmente ci potrà aiutare per recuperare un po’ di energie psicofisiche. Credo proprio che potrà essere un ulteriore momento di crescita per noi, potremmo conoscerci ancora meglio e creare ancora più unione senza l’assillo del risultato. Ci farà bene per il rush finale».

Contro il Giugliano mancheranno Tarascio, Fornito, Depetris e Scalzone: «Sarà una gara complicata, come ogni derby. Loro saranno a caccia di punti che potrebbero dare uno slancio importante nella lotta per non retrocedere, ma noi dobbiamo assolutamente consolidare la nostra classifica. La squadra sta bene, ha lavorato seriamente e pretendiamo di andare alla sosta con i tre punti, non vogliamo e non possiamo permetterci passi falsi».