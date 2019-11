Alle spalle c’è la contestazione del Giraud dopo il pari interno contro il Biancavilla. Alle porte, l’affascinante sfida del Renzo Barbera contro il rullo compressore Palermo. Il momento è di quelli delicati per il Savoia, tanto che persiste il silenzio stampa indetto dal club allo scopo di blindare i bianchi e preservarne serenità e concentrazione. L’unico autorizzato a rilasciare dichiarazioni è il diggì Giovanni Rais (foto Ufficio Stampa Us Savoia 1908), che analizza a tutto tondo la complicata fase dei bianchi.



«In effetti non è stata una settimana semplice, ma noi abbiamo fatto e continuiamo a fare tutto quanto è nelle nostre possibilità per garantire la giusta tranquillità. La contestazione di domenica? Non la riteniamo giusta ma fa parte del gioco. Il tifoso pretende senza conoscere tante vicissitudini con cui la società è invece puntualmente chiamata a fare i conti. Per questo è difficile che esista una linea di pensiero unitaria, che accomuni tifo e club. Poi si sa, la domenica allo stadio ci sono i disfattisti, i fedelissimi, gli ultras, gli occasionali: definirli tutti tifosi sarebbe ingiusto nei confronti dei veri tifosi. Forse intorno a noi c’è qualcuno che non aspetta altro che un nostro passo falso. Questo spiega lo sfogo di domenica di Mignano: il limite era stato raggiunto dopo tanto ingoiare. Non condanno le sue parole, non ha detto una sola bugia. Sono anzi pienamente d’accordo con lui. Noi conviviamo con l’imperativo di vincere, ma per vincere esiste un’unica ricetta: il lavoro. E noi lavoriamo, tanto. Andiamo quindi avanti per la nostra strada. Siamo pur sempre a quattro punti dalla seconda ed ora in pieno clima partita, proiettati con decisione alla gara del Barbera. Palermo nel girone a compromettere i giochi promozione? Certo, c’è sempre il retropensiero che suggerisce un “Chi me l’ha fatto fare?”, ma il presidente Mazzamauro ha messo a disposizione risorse importanti ed allestito un organico di assoluto valore, quindi al Savoia tocca solo farsi valere. Il Palermo è meritatamente primo, siamo noi a trovarci in una posizione che non meritiamo».



Ed a proposito di valori di classifica, il diggì è categorico su di un punto: mister Parlato non si tocca. «Crediamo nel mister. Se ci fossimo accorti che la squadra non lo seguiva, lo avremmo certamente rimosso dal suo incarico, si fosse anche trattato di un vate del calcio come Sacchi. Ma non è così. Il Savoia gioca, il problema è che non segna. Purtroppo nel calcio non vi è perfetta corrispondenza tra investimenti e rendimento. Quindi, anche se il nostro potenziale offensivo è di notevole valore, può capitare un momento di difficoltà realizzativa. Dobbiamo convincerci di essere una squadra importante, dobbiamo azzannare gli avversari come fa il Palermo e prenderci il posto che ci compete. Quale? Abbiamo i mezzi per stare col fiato sul collo al Palermo. Al momento la classifica non ci dà ragione, ma nel calcio esiste la compensazione. Noi stiamo vivendo adesso un momento di flessione, magari altri l’avranno più in là. Ed a quel punto dovremo approfittarne».



Da ultimo, un rovente passaggio sulla questione Giraud. Diverse le criticità che affliggono l’impianto, a cominciare da quella legata al manto in sintetico. Dopo i numerosi infortuni muscolari imputati proprio alle precarie condizioni del tappeto erboso, il club ha dirottato gli allenamenti sull’impianto di Boscotrecase, con ulteriore aggravio di costi. «Sta parlando troppa gente – conclude Rais – anche chi non ne ha il titolo. Anche chi ha fatto solo il male del Savoia. Allenarci sul sintetico del Giraud ci ha causato infortuni e, dunque, danni economici. Per il momento preferisco il silenzio. Posso solo dire che a tempo debito metterò al proprio posto quanti adesso stanno indebitamente salendo sul piedistallo». © RIPRODUZIONE RISERVATA