Un pari dal sapore decisamente amaro per il Savoia. Al Giraud i bianchi non vanno oltre l’1-1 contro il Lanusei e nel post partita il presidente Mazzamauro punta il dito ed alza i toni nei confronti del direttore di gara, reo di non aver sanzionato con il penalty – nel secondo tempo – un intervento ai danni di Orlando.

Al Giraud succede tutto nel primo tempo: prima il vantaggio sardo targato Sahki, che batte Esposito di testa su cross di Varela, poi il pari oplontino con Esposito, imbeccato in area da Sorrentino (foto ufficio stampa).

La ripresa è intensa e combattuta. Savoia pericoloso con una conclusione di Caso Naturale, che frutta però solo un corner, quindi il contestato episodio del minuto 25, quando Orlando viene messo giù in area dal portiere sardo: tutto regolare per il direttore di gara. Lanusei costretto all’inferiorità numerica per il rosso rimediato da Callegari. Provano ad approfittarne i bianchi, che però non riescono a sfondare. Ci provano allo scadere Caso Naturale e Melillo, ma peccano di imprecisione.

Elogia lo spirito dei suoi, mister Aronica, che si sofferma poi sul contestato episodio del penalty. «Diciamo che la partita non si era messa bene per demerito nostro, ma siamo stati poi bravi a pareggiarla. Abbiamo provato con tutte le nostre forze a vincere ma la fortuna non ci ha sorriso. Inutile commentare l’episodio del calcio di rigore, perché si commenta da solo. Sono soddisfatto dei ragazzi perché hanno dato tutto. Ci siamo mossi molto in sede di mercato, la società ha svolto un lavoro importante per rinforzare la rosa. Il campionato è ancora lungo, c’è tempo per recuperare i punti persi dopo la sosta forzata a causa del Covid. Oggi volevamo la vittoria, dispiace per il morale, ma non ci sentiamo abbattuti, dobbiamo pensare subito alla prossima gara che è molto vicina».

Parole al vetriolo dal presidente onorario Alfonso Mazzamauro. «Mi ero ripromesso di non parlare di arbitraggi, ma oggi è stato scandaloso. Noi investiamo tanto, facciamo sacrifici e non meritiamo arbitraggi come questo, che ha rovinato una partita. C’era un rigore nettissimo, è assurdo non averlo fischiato. Questa era una gara complicata, avevamo assenze importanti ma abbiamo creato tantissimo. Dispiace perché sarebbero stati tre punti d’oro. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, c’è stato impegno massimo, è mancato solo il gol. Noi dobbiamo fare il nostro percorso, piano piano. I nostri obiettivi non sono cambiati».

