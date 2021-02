Finisce a reti inviolate la sfida del Vanni Sanna fra il Savoia e la Torres (foto ufficio stampa). Il pari – il secondo consecutivo – consente ai bianchi di agganciare il Monterosi (ancora fermo causa Covid), ma intanto vince e vola in vetta il Latina (che batte a domicilio il Carbonia).

La gara comincia con un brivido per gli oplontini. Corre il 4’, quando La Vigna si incunea in area e cerca Mascia, anticipato da un decisivo Kouadio proprio a due passi dalla linea di porta. Reazione Savoia prima con Esposito e poi con Caso Naturale, su cui è efficace la chiusura di Origlio. La punizione di Tascone è facile preda di Frasca; quella di D’Ancora – qualche minuto più tardi – chiama ad un decisivo intervento l’estremo difensore sardo. È su calcio piazzato che il Savoia crea le maggiori insidie, come allo scadere, quando – sugli sviluppi di una punizione di Tarascio – Caso Naturale spedisce fuori di testa.

Nella ripresa, dopo un tentativo di Caso Naturale cui Frasca dice ancora di no, è la Torres a sfiorare il vantaggio con Gomez, decisivo nell’occasione Esposito. Occasionissima per i bianchi al quarto d’ora, quando Kyeremateng viene messo giù in area rimediando un ineccepibile penalty. Dal dischetto l’ex Vastogirardi spiazza il portiere ma la sfera si infrange sul palo. Un minuto più tardi Origlio pareggia il conto dei legni, con un’inzuccata sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina. Frasca si esalta sulla conclusione di Kyeremateng, ben imbeccato da Gennaro Esposito. Savoia costretto in dieci dal minuto 25, quando Cipolletta rimedia secondo giallo e doccia anticipata; dura appena cinque minuti la superiorità numerica della Torres, che alla mezz’ora perde Pinna (secondo giallo anche per lui). Finisce sostanzialmente qui la gara del Vanni Sanna.

Nel post partita, la comunicazione della società, che sceglie la via del silenzio.

