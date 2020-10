Nuova partnership per il Savoia. Il club del presidente Mazzamauro ha annunciato l’accordo con la Polaris Famaceutici – rappresentata dall’ex patron biancoscudato Nazario Matachione –, che affiancherà e sosterrà dunque i bianchi (foto ufficio stampa) nella stagione dell’auspicato ritorno tra i professionisti.



«Un’intesa – spiega il Savoia – che garantirà un supporto a 360 gradi a squadra, staff tecnico e medico, basato su ricerca, prevenzione e innovazione, e che prevede l’utilizzo di integratori ultima generazione. È la prima volta che una società di calcio di serie D sottoscrive un’intesa di questo tenore, indice di progettualità, di attenzione all’aspetto sanitario ed alla salute degli atleti». L’accordo è stato formalizzato dopo l’incontro – dello scorso 17 settembre – tra la dirigenza oplontina e Nazario Matachione. L’azienda farmaceutica – che ha sede a Salerno – il mese scorso ha suggellato analoga intesa con la Turris.



«Il dottor Matachione mi ha chiamato – spiega Mazzamauro – e si è così avvicinato spontaneamente al Savoia perché crede nel nostro progetto. Mi ha detto che ama il Savoia, anche in considerazione del fatto che in passato ne è stato presidente. Io lo ringrazio per l’affetto e la stima. Saremo l’unica squadra di serie D a testare i prodotti Polaris». © RIPRODUZIONE RISERVATA