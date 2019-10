Nella domenica in cui il Palermo centra la nona vittoria di fila e si conferma leader indiscusso del girone I, il Savoia non va oltre lo 0-0 a Corigliano (foto ufficio stampa Us Savoia 1908).



Contro i calabresi, mister Parlato modifica parzialmente gli interpreti del suo 3-5-2: tra i pali c’è Prudente; in difesa Guastamacchia, Riccio e Poziello; a Gatto la cabina di regia, con Giacobbe e Tascone ad agire sui lati. In avanti, il duo Cerone-Scalzone.



Savoia subito proteso all’offensiva ma poco preciso ed incisivo negli ultimi sedici metri: al quarto d’ora Scalzone tenta di ripetere la prodezza balistica di Portici, con la sfera che però si spegne sul fondo. Alla mezz’ora tocco morbido di Cerone ad innescare Oyewale, da questi a Scalzone, che non inquadra la porta difesa da D’Aquino. Stesso esito per la punizione del minuto 44 di Cerone.



Nella ripresa, tre minuti e sono i padroni di casa a sfiorare il vantaggio con Talamo, che va al tiro da posizione ravvicinata, su cui è decisivo l’estremo difensore oplontino. Cinque minuti più tardi ci prova in acrobazia Cerone: bello il gesto tecnico, che però non impensierisce D’Aquino. Al quarto d’ora l’innesto di Diakitè – che torna in campo dopo il lungo stop per infortunio – a rilevare Giacobbe, con i bianchi che dunque si sistemano col 4-3-1-2. L’attaccante potrebbe subito sbloccarla con un’inzuccata sugli sviluppi di un corner: c’è però la traversa a dirgli di no. Velenoso, al minuto 21, la conclusione a giro di Scalzone, su cui salva D’Aquino, che poi si ripete al 35’, sempre su Scalzone.

Il punto consente ai bianchi di restare agganciati al treno playoff. Alle spalle del Palermo, è bagarre, con quattro squadra in tre punti. Chiude la griglia playoff proprio il Savoia, quinto a quota 16. © RIPRODUZIONE RISERVATA