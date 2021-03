Il Savoia punta a consolidare i playoff: «Arzachena tappa insidiosa»

Adesso serve continuità, anzitutto per consolidare il – ritrovato – posizionamento playoff. Reduce dal successo interno contro il Carbonia, il Savoia farà domani visita ad un’Arzachena chiamata, dal canto suo, a far punti in chiave salvezza.

A margine della rifinitura di quest’oggi, le dichiarazioni di mister Ferraro in vista del match contro i sardi. «La vittoria contro il Carbonia è stata molto importante. Ho visto i ragazzi più sorridenti e sereni. Il lavoro porta sempre benefici, sia sul piano personale che collettivo, che si trasformano poi in buone prestazioni e punti. Questa è l’unica medicina per noi. Sono felice per questi primi quattro punti, ho trovato un gruppo sano, capace di mettersi a disposizione, ma la nostra forza sta nella società. Abbiamo alle spalle una struttura forte, dal presidente ai direttori, passando per tutti i collaboratori. Tengo poi a fare un plauso al mio staff tecnico: Ottobre, Barbera, Gallo e Salsano. Tutti giovani con grandi motivazioni e senso di appartenenza per questi colori».

Contro l’Arzachena resteranno ai box Nespoli, Badje, Russo e Sorrentino. «Domani sarà una gara molto equilibrata e complicata. Quando si gioca in Sardegna non è mai semplice, mi aspetto una partita di grande intensità e ritmo. Loro sicuramente vorranno centrare i tre punti, ma noi giocheremo certamente per fare bottino pieno».