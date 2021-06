Savoia pronto alla sfida finale: «Vogliamo lasciare il segno»

L’obiettivo promozione è sfumato troppo in fretta ed in maniera certamente non indolore. Adesso, però, il Savoia vuol chiudere al meglio la stagione. Con un successo nella complicata finale playoff contro il Latina, in programma domani pomeriggio – alle ore 17 – al Francioni (in virtù del miglior posizionamento in classifica dei pontini). Alla viglia dell’appuntamento più importante, mister Ferraro ricorda le emozioni e le sensazioni che hanno scandito l’avvio della sua esperienza al Savoia.

«Approdare in una piazza gloriosa come a Torre Annunziata, con una società tanto importante, è stata per me una grande soddisfazione. Ho creduto fin dal primo giorno che con il lavoro ci saremmo potuti togliere grosse soddisfazioni. Manca adesso un ultimo passo, quello più importante».

Il Savoia arriva in finale al termine di un percorso a tratti travagliato. «È stata una stagione strana per i ragazzi, caratterizzata da tanti cambi e, soprattutto, da pesanti aspettative. In tre mesi sono e siamo riusciti a fare un percorso bellissimo, e ci ritroviamo adesso a un passo da un traguardo che può aprire la porta dei sogni. Non nego che c’è un pizzico di emozione. Una finale è sempre una partita particolare».

Nemmeno a parlarne di pronostici. «In campionato, loro hanno vinto molto bene all’andata, mentre al ritorno è accaduto il contrario. Il Latina è una squadra molto forte, dotata di un’ottima organizzazione e di una solida struttura societaria. Noi però sappiamo bene chi siamo e dove vogliamo arrivare. Soprattutto, siamo totalmente concentrati sul nostro obiettivo. Giocheremo per un solo risultato, vogliamo lasciare un segno indelebile nella città di Torre Annunziata».