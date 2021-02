Dal pari contro il Nola alla scelta di Chianese, passando per le roventi consultazioni del dopo Aronica, fino agli insulti raccolti via social nel corso della conferenza post gara di domenica: è un fiume in piena il direttore generale del Savoia Giovani Rais, che riparte proprio del derby contro i bruniani e ribadisce il messaggio già lanciato alla squadra.

«Domenica ci aspettavamo una vittoria, per mille motivi. Perché giocavamo contro l’ultima in classifica, perché in genere il cambio tecnico produce uno scossone immediato. Mi sarebbe stato bene anche rubarla, ma volevo i tre punti, perché avrebbero favorito un clima più sereno. Devo dire che mister Chianese li ha voluti e cercati fino alla fine: lui non ha avuto paura, al contrario, ha cercato di infondere sicurezza. Non è però bastato, ed alla fine non posso nemmeno parlare di due punti persi, dovendo piuttosto considerarlo, con profonda amarezza, un punto guadagnato».

E così, dopo il cambio in panca, a finire sotto la lente d’ingrandimento sono adesso i calciatori. «Ora sono tutti in discussione – incalza Rais – e se abbiamo commesso qualche errore di valutazione, ce ne assumeremo la responsabilità. Qui c’è gente che viene pagata per quanto ha chiesto, perché noi ne abbiamo riconosciuto il valore: non penso dunque che questo organico sia stato sopravvalutato, per quanto qualcuno voglia evidentemente farcelo credere. Ad ogni modo, ripeto, se a monte è stato commesso qualche errore, lo scopriremo. Se invece, come credo – ma non mi spiego – si tratta di un blocco di natura psicologica, allora toccherà all’allenatore lavorarci per trovare la soluzione. Di sicuro qui al Savoia non ci sono ragioni obiettive per le quale un calciatore debba esser preoccupato o subire blocchi. Al contrario, qui c’è un’organizzazione ottimale, da far invidia anche a club di C. È però evidente che ci portiamo dietro queste difficoltà da un bel po’, perciò adesso tocca a Chianese».

Con il nuovo allenatore, dunque, gerarchie azzerate per favorire un’analisi ad ampio raggio. «È stata un’espressa richiesta. Dunque, chi dimostrerà di poter stare al Savoia, avrà sempre tutti noi al proprio fianco, diversamente, ne prenderemo atto e cercheremo i sostituti. Tutto questo dimostra che le nostre ambizioni sono inalterate, pur con la consapevolezza che sarà un’impresa».

Su Aronica – Nessuna frizione col gruppo, al contrario. «Non era certo lui il problema. La squadra era anzi molto legata a Sasà – spiega il diggì –, quindi il cambio, per certi versi, è stato anche un po’ subito dal gruppo. Però i ragazzi sanno che mister Aronica è andato via per “colpa” loro ed hanno compreso l’esigenza del cambiamento. Un’esigenza nata dal fatto d’aver dato tutto il tempo possibile ad Aronica, senza che però intervenisse quel cambio di rotta nel quale tutti confidavamo».

Il retroscena di Sassari e il ribaltone – Ore calde, quelle che hanno preceduto l’esonero di Aronica. «Dopo il pareggio contro la Torres è accaduto qualcosa di inaccettabile. Non erano passati nemmeno cinque minuti dal triplice fischio, che il telefono ha cominciato a squillare: erano allenatori che si proponevano per il dopo Aronica, prima ancora che la società rimuovesse dall’incarico il proprio allenatore. Capisco che Torre Annunziata sia una meta ambita, ma certi atteggiamenti vanno contro ogni etica, calpestano ogni principio. Quindi, se anche tra quegli allenatori ci fosse stato qualche profilo interessante, questo potenziale interesse è stato tranciato a monte da quella condotta per me, per noi inaccettabile».

Dunque, la scelta di Chianese, che alla fine l’ha spuntata anche su profili più navigati. «È vero – ammette Rais – abbiamo sondato anche tecnici con qualche anno di esperienza in più in panca rispetto a Chianese, ma la scelta l’hanno alla fine determinata le motivazioni. Molti dei tecnici consultati hanno infatti storto il naso o preso tempo, non hanno insomma subito raccolto la sfida e le ambizioni della società. Questo ci ha portato a credere che non sposassero appieno il nostro progetto. Cosa che invece ha fatto Chianese, nell’immediato. E questo gli è valso il favore di tutta la dirigenza. Ha fin da subito provato a trasmettere fiducia ed energia ai ragazzi, pur avendo avuto pochissimo tempo a disposizione. Spero sia per Torre Annunziata il nuovo Gigi De Canio».

Sulla corsa alla C – Si va intanto verso il rinvio della prossima gara contro il Nuova Florida (che ha saltato anche il match di domenica scorsa a Cassino a causa di alcune positività nel gruppo squadra). «Credo sia inevitabile – spiega Rais – e sarà per noi il primo rinvio causa Covid». Ben sei, invece, le gare in meno per il Monterosi; tre per il Latina e due per la Vis Artena. «Mi auguro che la Lega non s’inventi il blocco dei campionati per favorire la disputa dei recuperi. Comincio a notare che sono sempre le stesse ad avere questo tipo di problema, non vorrei che il gioco sia fatto ad arte per fermare i campionati».

Critiche ed insulti rispediti al mittente – Letteralmente bersagliato via social nel corso della conferenza post partita di domenica, Rais fissa qualche paletto. «Chi mi ha ricoperto di insulti dovrebbe sapere che io faccio il direttore generale, non mi occupo della campagna acquisti. Supervisiono, certo, ma nella qualità di componente dello staff dirigenziale, non tecnico. E poi, aggiungo, chi mi ha insultato e minacciato dovrebbe anche sapere che quando tocca me, è come se toccasse il presidente. Rimango sinceramente basito nel prendere atto di ciò che è diventato il mondo social. Tant’è che avevamo anche considerato la possibilità di chiudere la pagina ufficiale, ma gli impegni assunti con gli sponsor ce lo impediscono. Mi consola però la certezza che quelli che attaccano, offendono e minacciano non sono gli ultras, non sono i veri tifosi del Savoia. Che, al contrario, ci avrebbero dato una grande mano dagli spalti se questa pandemia non avesse stravolto tutto».

