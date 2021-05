Savoia, ricorso accolto: ridotta la squalifica di Kyeremateng

Ridotta da tre a due giornate la squalifica dell’attaccante del Savoia Giovanni Kyeremateng. Lo ha deciso quest’oggi – al termine dell’udienza in videoconferenza – la Corte Sportiva d’Appello Nazionale, in accoglimento del reclamo proposto dal club oplontino.

Kyeremateng era stato espulso nel corso del secondo tempo del match in terra sarda – lo scorso 9 maggio – contro il Latte Dolce, «per aver colpito un calciatore avversario con un pugno». Da qui, la pesante sanzione di tre giornate di stop inflitta dal Giudice Sportivo.

Per effetto dello sconto concesso dalla Corte, l’attaccante – che ha intanto saltato l’ultima gara interna contro il Cassino – tornerà dunque a disposizione di mister Ferraro in occasione della prossima sfida in Sardegna contro il Lanusei. Nel frattempo, sarà ancora costretto a fare da spettatore contro il Formia (si giocherà domenica, di nuovo al Giraud).