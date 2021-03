Righi si presenta al Savoia: «Mercato chiuso, pensiamo ai playoff»

Il Savoia lo ha scelto ed ufficializzato la scorsa settimana. Quest’oggi il neo diesse oplontino Emanuele Righi si è ufficialmente presentato alla piazza, anzitutto spiegando le dinamiche che lo hanno condotto a Torre Annunziata. «Con la società c’è un rapporto d’amicizia che dura da più di un anno. Si è voluto anticipare il mio arrivo perché entrambi, sia io che la proprietà, abbiamo voglia di capire se ci sono i presupposti per avviare un percorso comune. Il desiderio è quello di costruire qualcosa di importante e vincente. Useremo questo finale di stagione per capire se c’è feeling e se le nostre idee collimano. Mi è stato proposto un accordo di un anno e mezzo ma ho chiesto di riaggiornarci a fine campionato. Non cerco un contratto, quindi ci conosceremo e, se dovesse funzionare, potrebbe nascere un grande rapporto a cui non porrei limiti temporali. Al contrario, resteremo amici. Credo comunque che qui ci siano tutte le condizioni per lavorare bene, altrimenti dopo la bellissima e vincente esperienza di Mantova, non avrei accettato».

Su un aspetto è categorico il neo diesse oplontino. «Squadra e mercato sono rapporti che gestisco in prima persona. Non mancherà il confronto con il direttore generale Rais, il direttore tecnico Ferrante e la famiglia Mazzamauro, ma sono qua per prendermi le mie responsabilità, cosa che farò già nell’immediato pur non avendo allestito questa squadra. Se le cose non dovessero funzionare, avreste sin d’ora il nome e cognome del colpevole».

Su organico, mercato ed obiettivo di classifica: «Musa ha fatto un ottimo lavoro. La squadra è competitiva e per quanto mi riguarda sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla voglia dei ragazzi di continuare a lottare. Quindi, via ogni tipo di alibi. Ognuno di noi deve fare ancora di più: giocatori e staff. La famiglia Mazzamauro paga regolarmente gli stipendi ed ha investito tanto in tutti questi anni. Mercato? Non credo porterà grandi novità. Abbiamo un numero abbondante di giocatori in rosa. Tenderei quindi ad escludere qualsiasi movimento sia in entrata che in uscita. Rispetto alla classifica, amo essere chiaro: ad oggi il nostro obbiettivo sono i playoff, perché ne siamo al momento fuori. Poi, in quella lotteria, proveremo a dire la nostra».

