Rinviata a data da destinarsi la gara – in programma per domenica ad Ardea – fra Nuova Florida e Savoia. Lo slittamento – come da protocollo – è stato ufficializzato dalla Lega Dilettanti in accoglimento della richiesta formulata dalla società capitolina.

Il Team Nuova Florida era stato costretto ai box già domenica – in calendario c’era la trasferta di Cassino – in conseguenza delle cinque positività riscontrate all’esito del doppio ciclo di tamponi. All’inizio di questa settimana, «a causa dell’aumento dei casi positivi al Covid dei ragazzi della prima squadra», il club ha disposto lo stop a tutte le attività «dalla scuola calcio alla prima squadra fino a nuova comunicazione».

Il rinvio era in ogni caso ampiamente preventivato, tanto che già nel post partita di domenica sia mister Chianese che il diggì Rais l’avevano preannunciato: una sosta che consentirà dunque a Chianese (giunto a Torre Annunziata a meno di 48 ore dal derby col Nola) di avere tutto il tempo necessario per preparare al meglio il big match del 21 febbraio – al Giraud – contro il Monterosi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA