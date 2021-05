Savoia, due under coinvolti in rissa: «Club si tutelerà in ogni sede»

Giornata amara per due giovani calciatori del Savoia, dopo una serata evidentemente troppo movimentata. I due sarebbero rimasti coinvolti in una rissa, proprio a Torre Annunziata: un gesto increscioso, del tutto inaccettabile per il club del patron Mazzamauro, che ha annunciato immediati provvedimenti e minacciato ulteriori iniziative per tutelare la propria immagine in ogni sede.

Il comunicato ufficiale – «L’U.S. Savoia 1908, in seguito a un increscioso e spiacevole episodio avvenuto nella serata di ieri che ha reso protagonisti due calciatori under della rosa, costernata per quanto accaduto, comunica di aver preso immediati provvedimenti nei confronti dei due tesserati. La società sottolinea inoltre che tutelerà l’immagine dell’U.S. Savoia 1908 in tutte le sedi, affinché il nome del club non sia macchiato da simili atti di inciviltà».

Il provvedimento - disciplinare - mette evidentemente fine all'esperienza esperienza oplontina dei due giovani.

Ferraro in vista del Formia – Nel frattempo, il tecnico Giovanni Ferraro analizza il match in programma domani al Giraud contro l’Insieme Formia. Contro i laziali torneranno a disposizione del tecnico Riccio, al rientro dalla squalifica, e Depretis.

Obiettivo tre punti per il Savoia, che nelle ultime due gare ha raccolto solo un punto. «Un bottino magro, è vero, ma per quanto espresso in campo avremmo meritato certamente di più. Non è comunque cambiato niente in termini di classifica, visto che restiamo sempre in zona playoff. Dispiace però, perché avremmo potuto incrementare il vantaggio. Domani abbiamo una partita importante, un’occasione di riscatto. Se sono preoccupato per gli ultimi risultati? Assolutamente no. Domenica la prestazione è stata buona, abbiamo creato tante palle gol, dovevamo solo essere più cinici sotto porta e attenti in difesa, perché il gol è scaturito da una nostra leggerezza. Il tutto con una coperta molto corta visti i numerosi infortuni e le assenze».

Quindi un messaggio alla squadra. «Servono più concentrazione e attenzione. È anche vero, però, che abbiamo calciatori che viste le numerose assenze non stanno respirando da più di due mesi e avrebbero bisogno di rifiatare. Stiamo facendo di necessità virtù. Il Formia? Ha un organico importante, sarà una gara dispendiosa».