La decisione è stata ufficializzata proprio alla vigilia del derby interno contro il Nola.

«Mirko Giacobbe non è più un calciatore oplontino», ha fatto sapere il Savoia con una nota ufficiale. Alla base della rescissione contrattuale con il calciatore (foto ufficio stampa Us Savoia 1908), precisa il club, «scelte tecniche».



Nel frattempo, si sofferma sul match contro i bruniani, il tecnico Parlato. «Credo che sia la partita più importante: lo faremo con grande impegno fisico e mentale, per dare continuità al nostro percorso. Abbiamo dimostrato di essere capaci di grandissime prove, come a Palermo, dovremo quindi dimostrarlo anche domani. Vogliamo portare i 3 punti a casa, forti anche di un’infermeria che va svuotandosi. La maggior parte dei ragazzi ha recuperato». Quindi un passaggio su Cerone. «Credo non sia giusto condannare un calciatore che sta facendo il bene del Savoia. Non siamo Cerone-dipendenti, ma so che domani farà una grande partita, così come tutta la mia squadra, e mi auguro che possa farci vincere il match da solo».

