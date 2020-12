Era l’occasione del sorpasso, ma per il Savoia il ritorno in campo è stato decisamente amaro. I bianchi steccano al Francioni nel big match di giornata e scivolano a -5 dalla vetta: adesso tocca inseguire la capolista Latina, tallonata dal Monterosi.

«Abbiamo avuto un avvio titubante – commenta il tecnico oplontino Salvatore Aronica (foto ufficio stampa) – e nei primi venticinque minuti obiettivamente siamo andati in difficoltà. Sapevamo che il Latina poteva far male su calcio piazzato, avendo ottimi battitori e saltatori, ma abbiamo comunque subito il primo gol proprio sugli sviluppi di una punizione. Poi abbiamo regalato il raddoppio con un rinvio errato, in maniera evidentemente superficiale. L’espulsione ha inevitabilmente complicato tutto. Non era facile in dieci contro un avversario così importante. Nella ripresa ci abbiamo provato, ma a quel punto era difficile. Non accampo scuse né alibi, ma questo è chiaramente un momento particolare, per tutti. Eravamo fermi da 45 giorni e non è stato semplice ripartire proprio da questo campo, contro una diretta concorrente. Abbiamo in ogni caso fatto la nostra partita, quindi accettiamo errori e risultato e andiamo avanti».

Ed ora sotto con Muravera e Gladiator. «Due partite per chiudere l’anno nel migliore dei modi. Dobbiamo recuperare le energie fisiche e psicologiche per affrontarle al top. Abbiamo tutto il tempo per recuperare, speriamo si possa giocare con continuità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA