Il Savoia ci ripensa: sì allo stemma, ma niente maglia bianca

Il Savoia ci ripensa. Almeno in parte. Domani contro il Carbonia gli oplontini scenderanno in campo – come preannunciato – con la terza maglia, quella arancione, ma – questa la differenza rispetto alla posizione assunta nei giorni scorsi dalla proprietà – con tanto di stemma del club.



Niente maglia bianca, dunque, e niente stampa dei nomi a ridosso del numero: inamovibile su questo il patron Mazzamauro. Che spiega le ragioni del suo parziale dietrofront. «Pur avendo già acquistato le maglie da gioco prive di stemma e di nome sulla parte retrostante», il patron ha fatto sapere d’aver parzialmente rivisto la propria decisione «in seguito a un’attenta riflessione con i vertici societari e con i rappresentati della tifoseria, e tenuto conto dei numerosi attestati di stima e affetto ricevuti in queste ore da Torre Annunziata tutta».

In sostanza, «pur non condividendo», Mazzamauro «ha convenuto, per rispetto e amore verso questa città, di far giocare domani la squadra con lo stemma sul petto», rimanendo tuttavia inamovibile, «visto l’andamento della stagione», sulla cancellazione «del cognome dei calciatori nella parte retrostante della stessa, e sottolineando che comunque non si giocherà in maglia bianca, che va meritata».

In conclusione, un messaggio alla squadra. «Il presidente conferma che il suo pensiero verso i giocatori non è cambiato e che la squadra sta fortemente deludendo la città e la società, e dovrà dimostrare sul campo di essere all’altezza del blasone e della storia di questa maglia. Un’ulteriore testimonianza che certifica il rapporto di rispetto, stima e amore che lega la famiglia Mazzamauro alla gente di Torre Annunziata».

Nel frattempo, a margine della seduta di rifinitura in vista del Carbonia, mister Ferraro alimenta l’ottimismo dei suoi. «La squadra sta bene, è chiaro che stiamo vivendo un momento particolare, ma siamo tutti estremamente motivati a dare il massimo per uscire da questa situazione. Siamo tutti in discussione e ognuno di noi deve fare qualcosa in più. Abbiamo un solo obiettivo, che è quello di tornare a vincere. Ritrovare i tre punti è fondamentale per prepararci al meglio in vista del rush finale. Io non sono qui per fare confusione. Devo cercare di mettere i singoli nelle migliori condizioni per esprimersi al meglio. Il mio compito è proprio quello di aiutarli».

Insiste sull’aspetto mentale, il tecnico oplontino. «In questo momento è fondamentale. Una vittoria convincente, da squadra forte e unità, può portare una ventata di ottimismo per il futuro. La paura è normale quando mancano i tre punti da tanto. Quando si viene a Torre Annunziata, con una proprietà così importante e dei dirigenti preparati, le pressioni sono all’ordine del giorno e non possiamo tirarci indietro. Conosciamo bene le nostre responsabilità. Ci aspetta una gara difficile domani, contro una squadra che sta sorprendendo e che pratica un ottimo calcio. Verrà qui a fare la sua partita, ma noi non saremo da meno, ne sono certo. Sarà una gara ad alto ritmo e intensità, ribatteremo colpo su colpo per tornare a vincere».

Contro il Carbonia mancheranno gli acciaccati Nespoli, D’Auria, Correnti, Badje, Russo, Sorrentino e Letizia.

Ultimo aggiornamento: 19:02

