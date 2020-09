Terza amichevole precampionato per il Savoia, che nel pomeriggio – fischio d’inizio alle ore 18, allo stadio comunale Mulitello – ha superato per 6-1 lo Striano (ai nastri di partenza del prossimo campionato di Pomozione).



Al termine del test, il tecnico oplontino Salvatore Aronica si è espresso positivamente sulle indicazioni fornite dai suoi. «È stato un buon test – il commento – anche tenuto conto del fatto che abbiamo impiegato tutti gli effettivi nell’arco dei due tempi di gara. Non posso che esser soddisfatto per il lavoro svolto nel corso della settimana, i ragazzi si sono impegnati parecchio».



Annullata, intanto, l’amichevole in programma domani pomeriggio allo Ianniello di Frattamaggiore contro i padroni di casa della Frattese. La decisione è stata presa di comune accordo tra i due club, a causa del risultato «alterato» di un test sierologico, effettuato – nell’ambito dei controlli anti-Covid – su di un atleta nerostellato. «La Asd Calcio Frattese 1928 – questa la nota ufficiale – comunica che per un solo atleta sulla totalità di dirigenza, staff e calciatori sono stati riscontrati valori alterati in merito alle IgM. Al fine di preservare la salute dei propri calciatori ed in attesa del tampone naso-faringeo, il giocatore è stato posto in isolamento fiduciario e la società ha deciso – di comune accordo con l’avversaria – di annullare l'amichevole in programma domani contro l’Us Savoia Calcio». © RIPRODUZIONE RISERVATA