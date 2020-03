Il Palermo cala il poker sul Nola, risponde il Savoia con un tris in rimonta al Corigliano. Distanze invariate in vetta alla classifica del girone I, con i rosanero a +7 sui bianchi.



Al Giraud gli ospiti passano dopo 10 minuti: Maniscalchi confeziona per Schena, che in tap-in firma l’1-0. Gatto prova a pungere su punizione, ma La Cagnina blocca agevolmente. Ci riprova il centrocampista, sempre su calcio piazzato, con la sfera che stavolta sfiora il palo alla destra del portiere. Il pari oplontino al minuto 42: De Vena pennella dalla sinistra per Tascone che, nel cuore dell’area, realizza un rigore in movimento.

Nella ripresa, quattro minuti e Diakitè si rende pericoloso di testa; al 9’ i calabresi sfiorano il bis: ci provano in rapida sequenza prima Schena e poi Talamo, con Coppola abile a sventare con due interventi decisivi. Il Savoia la ribalta all’11’, quando Diakitè vince il contrasto con il diretto marcatore e serve De Vena, che di precisione deposita in rete. Il Corigliano è comunque vivo e vede infrangersi contro la traversa, su conclusione di Cito, la possibilità di agguantare il pari. Il tris oplontino arriva in pieno recupero, con un assolo di Romano che lascia di sasso la difesa calabrese.



Continua intanto il silenzio stampa indetto dal Savoia. Per i bianchi parla solo il patron Mazzamauro. «A Messina non abbiamo dato nulla. Ho parlato con i ragazzi dopo quattro giorni perché ero su tutte le furie. Abbiamo avuto un chiarimento: io ho detto quel che pensavo e loro hanno fatto lo stesso. È nato un patto tra società e squadra: vogliamo sudare la maglia e portare i risultati a casa, cercando di ottenere il massimo. Non abbiamo alternative che vincere tutte le partite: questo è il nostro intento, poi guarderemo cosa hanno fatto gli altri. Ho chiesto al mister di far giocare chi sta meglio ed ha voglia di vincere. Il gol subito oggi non mi ha impensierito: ero convinto della rimonta e faccio i complimenti a Romano, De Vena ed a tutta la squadra. Bastone e carota? Sono abituato al dialogo: dirò bravi ai ragazzi perché hanno sudato la maglia. Non voglio più vedere nulla che non sia sacrificio ed abnegazione. Questi ragazzi valgono tanto, sono un gruppo fantastico e meritano tanto. Abbiamo perso 4-5 treni, se li avessimo presi oggi saremmo avanti di 3-4 punti. Domanda di ripescaggio? La presenterò in caso di vittoria dei play-off. Il Comune mi ha detto che si farà trovare pronto». © RIPRODUZIONE RISERVATA