È finito con un rotondo 13-0 il primo test amichevole sostenuto nel pomeriggio dal Savoia al De Cicco di Sant’Anastasia contro il team Maraotto, compagine ai nastri di partenza del campionato di Seconda Categoria.



Al termine dell’allenamento congiunto, il tecnico dei bianchi Salvatore Aronica (foto ufficio stampa) ha tracciato un primo, positivo bilancio rispetto al lavoro sin qui condotto. «È stato un test positivo ed era importante lasciare andare un po’ le gambe dopo aver lavorato tanto duramente. Devo dire che nonostante i carichi di lavoro si sono viste buone cose in campo. Domani abbiamo in programma un secondo allenamento congiunto a chiusura della settimana di lavoro. Sono molto contento, la squadra si allena bene e non abbiamo subito alcun infortunio, quindi proseguiamo con ottimismo il nostro lavoro preparandoci al meglio per l’inizio della stagione».



Domani mattina – fischio d’inizio alle ore 9.30 – il Savoia tornerà in campo, sempre al De Cicco, per la seconda amichevole stagionale, contro il Marcianise (compagine di Eccellenza). © RIPRODUZIONE RISERVATA