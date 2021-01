È Vincenzo Caso Naturale l’uomo sul quale il Savoia ha deciso di puntare per completare il pacchetto avanzato e tentare l’assalto alla serie C.

Caso Naturale, classe 1990, ritrova al Savoia la famiglia Mazzamauro dopo la felice esperienza vissuta nella stagione 2015/16 con l’Herculaneum, con cui centra la promozione in serie D. in maglia granata, l’attaccante colleziona 27 presenze e 14 gol. Poi il passaggio al Casalnuovo F.C, prima del trasferimento al Savoia nella stagione 2017-2018. Un’annata da incorniciare in maglia bianca, condita da 26 reti che spingono gli oplontini al successo nel campionato di Eccellenza e nella Coppa Italia di categoria. Poi l’esperienza al Giugliano, con cui conquista un’altra promozione in D e si conferma protagonista – nella scorsa stagione – con 9 reti all’attivo. In questo campionato, doppia parentesi per lui, prima a Giugliano e poi ad Afragola. L’attaccante è già a disposizione di mister Aronica.

Anticipo di campionato – Il club oplontino ha intanto fatto sapere che la gara contro il Lanusei, programmata per domenica 31 gennaio, è stata anticipata a sabato. Fischio d’inizio al Giraud alle ore 14.30.

