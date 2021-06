Savoia, un assente contro Vis Artena: «Il bello comincia adesso»

C’è l’ostacolo Vis Artena sulla strada che porta alla finale playoff. Un ostacolo che il Savoia affronterà – come quasi mai accaduto nel corso della regular season – con tutti gli effettivi a disposizione, ad eccezione del solo Scalzone.

Alla vigilia della semifinale contro i laziali, mister Ferraro tiene anzitutto a distribuire riconoscimenti: «Siamo felici di aver raggiunto questo traguardo, forti anche di una media punti – maturata nel corso della mia gestione – che mi inorgoglisce e che è certamente merito di tutti. Ricordo perfettamente il primo giorno di lavoro: sono rimasto stupito dalla struttura a disposizione e dalle persone che ci lavoravano. Un plauso va a staff tecnico, medico ed a tutti quelli che, a qualunque titolo, lavorano alla causa del Savoia. Persone e professionisti esemplari. Lavorare a Torre Annunziata è certamente speciale: la proprietà e i tifosi meritavano questo piccolo traguardo. Nulla di eccezionale, ma bisognava centrarlo. Il bello inizia domani, è da domani che abbiamo la possibilità di dimostrare a tutti chi siamo e che chi è andato contro questi ragazzi ha sbagliato. Siamo pronti».

Poco tempo a disposizione per preparare la gara: «Vero, ma vale per noi come per loro. I ragazzi stanno bene, soprattutto mentalmente. Tatticamente sono pronti, sanno benissimo come interpretare in campo ciò che proviamo in allenamento. E poi c’è entusiasmo. La Vis Artena? Ha fatto un grandissimo campionato, c’è solo da complimentarsi. Sarà quindi una partita molto complicata. Domani si parte alla pari. Noi vogliamo conquistare la finale. Sarà importante avere il pubblico al nostro fianco e spero in quante più presenze possibili. I ragazzi hanno bisogno di sentire il calore della propria gente».