Il Savoia vuole la finale playoff: ok a mille tifosi contro la Vis Artena

Archiviata la regular season con un terzo posto che, se da un lato stride con le aspettative iniziali, dall’altro ha comunque il sapore della conquista dopo la lunga ed acuta crisi di risultati, il Savoia si prepara al primo atto dei playoff, in programma mercoledì. Al Giraud arriva la Vis Artena. Incassato il via libera del Comune, si giocherà con la spinta del pubblico: «Sarà consentito l’ingresso – fa sapere il club – ad un numero massimo di mille spettatori: 500 in tribuna, 150 nei Distinti, 250 in curva sud e 100 in curva ospiti».

La vendita dei tagliandi per i settori di casa, sia libera che per i possessori di fidelity card, «comincerà alle ore 15 di martedì, sia attraverso il circuito online Go2, che direttamente al botteghino dello stadio Giraud, aperto fino alle 19». Biglietti disponibili al botteghino anche nella giornata di mercoledì, dalle 11 alle ore 15. I possessori di fidelity card – per loro uno sconto di due euro sul prezzo del tagliando, per ogni settore – potranno acquistare il biglietto esclusivamente al botteghino.

I tagliandi per il settore ospiti saranno invece disponibili solo online – circuito Go2 – dalle 15 di martedì alle 15 di mercoledì.

Anche per la semifinale contro i laziali, «sarà comunque disponibile anche il tagliando virtuale per poter assistere alla diretta streaming del match» attraverso la pagina facebook del club.

Da ultima, la tassativa raccomandazione relativa alle misure anti-contagio. «I tifosi presenti allo stadio dovranno rispettare i protocolli anti-Covid, mantenendo la distanza di sicurezza, indossando la mascherina e sedendo soltanto nei posti opportunamente contrassegnati».