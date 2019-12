Il Savoia non vuol proprio saperne di fermarsi. I bianchi passano anche al Silvio Proto di Troina con un rete nell’extra time di Scalzone e restano sulla scia del Palermo, vittorioso a Castrovillari. I bianchi restano a -5 dalla capolista e tengono a debita distanza – sette punti – le inseguitrici Licata (pari a Roccella) ed Acireale (sconfitto in casa dal Giugliano).



Contro il Troina, quinta forza del campionato, mister Parlato propone il consueto 3-5-2, con Cerone e Diakitè in avanti. Nelle primissime fasi del match, il Savoia ci prova con entrambi gli avanti, ma Calandra fa buona guardia. La prima conclusione dei padroni di casa arriva al minuto 25: Daqoune calcia dalla distanza, abbondantemente sopra il montante. Decisamente più insidiosa la soluzione su calcio piazzato di Akrapovic, che alla mezz’ora chiama ad un intervento impegnativo Coppola.



Nella ripresa, subito una deliziosa combinazione lungo l’asse Gatto-Cerone, col fantasista che pennella per la testa di Poziello: sfera di poco alta sulla traversa. Al 9’ l’innesto di Scalzone a rilevare Cerone, non in perfette condizioni fisiche. Al quarto d’ora decisivo Coppola, che sventa una velenosa conclusione di Saba. Osuji e Scalzone non sfondano, così come Paudice, entrato a rilevare Rondinella, che trova l’efficace opposizione di Calandra. Al minuto 47, poi, la gran giocata di Scalzone, che di destro disegna una parabola velenosa, su cui nulla può l’estremo difensore siciliano.



«Ci abbiamo creduto fino alla fine – commenta mister Parlato – contro una bella squadra, su un campo difficile. Osato parecchio nel finale? Dipende sempre da come si mette la partita. Oggi abbiamo esercitato un buon possesso nel primo tempo ma c’erano pochi spazi. Nel secondo, invece, abbiamo alzato i ritmi e portato tanti calciatori in avanti: la bravura dei ragazzi, alla fine, li ha premiati. Savoia-Acireale? Godiamoci queste 12 ore e poi penseremo alla prossima partita». © RIPRODUZIONE RISERVATA