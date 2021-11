Sciarpe con un errore di stampa per l'Afragolese: «Pensate col cuore»

Una sciarpa, quattro colori. Con una “A” in meno, ma non è un problema.

Non lo è di certo per l’Afragolese e i suoi tifosi, perché l’unico obiettivo si chiama adesso Giugliano. E così, dopo che il club – per un errore di stampa proprio nella scritta “Afragolese” – aveva ritirato l’iniziativa delle sciarpe destinate ai tifosi delle due compagini per colorare lo stadio Papa di Cardito in occasione della sfida d’alta quota di domani, sono stati proprio loro ad intervenire perché quelle sciarpe fossero comunque distribuite.

«Gli impegni giornalieri riempiono le giornate di tutti – spiega il club del presidente Niutta – e capita, purtroppo, durante le corse, di sbagliare. Presi dall'euforia di organizzare un derby memorabile, non abbiamo notato un errore tipografico sulle sciarpe bifacciali. Sciarpe fatte preparare per i primi 500 tifosi che domani raggiungeranno lo stadio Vittorio Papa. Nonostante tutto non riteniamo opportuno buttarle via. Sciarpe pensate col cuore di un presidente rossoblù. Domani onoriamo il lavoro e l'impegno di coloro che hanno realizzato manualmente le sciarpe e, per questo, saranno comunque distribuite. Ringraziamo le decine di tifosi che ci hanno contattato per invogliare la società, nonostante l’errore, a procedere con la distribuzione».