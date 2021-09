Afragolese, salta la panchina di Agovino a tre giorni dall'esordio in campionato

La frattura era ormai insanabile. Non c’era margine di recupero fra l’Afragolese e mister Agovino, tanto che la separazione è apparsa sin da subito inevitabile. Adesso c’è anche l’ufficialità: club e tecnico hanno risolto consensualmente il proprio rapporto. Insieme all’allenatore, salutano anche tutti i componenti dello staff.

È dunque durata appena due mesi – l’annuncio a metà luglio – l’avventura di Agovino sulla panchina rossoblù. Il cambio di guida tecnica arriva a tre giorni dall’esordio in campionato, che vedrà l’Afragolese impegnata in trasferta contro la Vis Artena.

Per il dopo-Agovino, adesso, un nome su tutti: quello di Franco Fabiano, che due anni fa guidò la Turris nella stagione del ritorno in serie C; proprio con i corallini è stato protagonista nello scorso campionato di un esaltante girone d’andata tra i Pro, pagando poi con l'esonero la netta involuzione e la crisi di risultati registrate nella seconda parte del campionato.