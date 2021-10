Secondo pari di fila per il San Giorgio: 0-0 nello scontro salvezza di Brindisi

Secondo pareggio consecutivo per il San Giorgio, che torna con un pari a reti bianche dalla sfida salvezza di Brindisi (nel post partita i pugliesi hanno annunciato il neo tecnico Nello Di Costanzo, chiamato a subentrare all’esonerato Chianese). I granata raccolgono dunque il secondo punto della gestione Romaniello e continuano a muovere – anche se piccoli passi – una classifica che resta deficitaria (il San Giorgio resta terzultimo a quota quattro, a braccetto col Nardò).

Al Fanuzzi mister Romaniello deve rinunciare agli indisponibili Mercorella, Caprioli, Di Franco e Bertolo, ed opta quindi per il cambio modulo, proponendo un 4-3-1-2 con Mancini alle spalle del duo Zecchinato-Varela.

La prima mezz’ora di gioco non offre grossi spunti. Nel finale di frazione ci provano prima i padroni di casa in un paio di occasioni, poi Navas prova ad innescare Varela con un cross teso sul primo palo su cui è decisivo l’intervento di Cervellera.

Nella ripresa i granata entrano con un altro piglio e cercano con insistenza la via del gol. Al quarto d’ora Raiola rileva Zecchinato e si torna al 4-3-3: pochi secondi e l’ex Acerrana pennella una conclusione a giro che accarezza il palo e si spegne di un nulla sul fondo. Qualche minuto più tardi Cervellera arpiona in presa bassa il destro di Mancini; alla mezz’ora la zampata di Varela sugli sviluppi di una punizione di Raiola manca il bersaglio grosso per questione di centimetri. Nel finale, granata ancora pericolosi con un’inzuccata di Cassese, poi, nel recupero, rischia di materializzarsi la beffa, quando Galdean, su punizione, centra la traversa. A tempo quasi scaduto, il rosso diretto rimediato da Badje per una manata al volto ai danni di Ruggiero.

Domenica sarà derby per il San Giorgio, che al Borsellino di Volla se la vedrà con la Nocerina.