Succoso anticipo della settima giornata del campionato di serie D con la Casertana che sarà ospite della Lupa Frascati, compagine che in classifica precede al quarto posto i falchetti con appena un punto di margine. Un match di estrema importanza per la compagine rossoblù che potrebbe rilanciarla ulteriormente in classifica strizzando l'occhio al vertice il cui distacco, però, resta ancora importante.

«La mia posizione rispetto a quando sono venuto a Caserta - dice il tecnico della Casertana - Vincenzo Cangelosi resta immutata, cioè tutte le partite sono importanti, a prescindere se sono scontri diretti o meno. Quello che chiedo alla squadra è di giocare sempre al massimo in termini di determinazione e attenzione. È normale che un'eventuale vittoria ci darebbe ulteriore slancio per il prosieguo del campionato anche perché sarebbe la terza vittoria consecutiva, cosa che in campionato finora non ci è mai riuscito».

Si gioca su un campo in sintetico, l'ideale per il tipo di gioco che applicano Turchetta e compagni che, però, non potranno beneficiare del sostegno dei propri tifosi per il divieto di trasferta imposto loro dalla Prefettura di Roma, conseguenza dei fatti avvenuti a Pagani. «Il fatto che alla partita non potranno esserci i nostri sostenitori prosegue Cangelosi dispiace non poco, ma a prescindere da questo dobbiamo cercare di fare bene proprio per loro. Per quanto concerne il discorso del campo, giocare su un terreno di gioco simile al nostro ci aiuta perché ci consente di esprimere le nostre qualità».

All'andata la Lupa Frascati espugnò il Pinto grazie a una rete di Frosali che mise in evidenza le prime crepe dell'allora gestione tecnica di Parlato. «Ho visionato quella partita - dice Cangelosi - e pur perdendo la Casertana non fece male, soprattutto nel primo tempo. Loro sono molto cresciuti nel gioco ultimamente, per cui bisognerà stare attenti e migliorare quella che è l'interpretazione della partita nei vari momenti della stessa. La Lupa è una squadra organizzata in tutte e due le fasi ed è molto attrezzata sulle palle inattive. Pertanto, ripeto, massima attenzione in ogni fase della gara».

Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo, il tecnico rossoblù recupera Manzo, che ha smaltito i postumi dell'attacco influenzale di domenica scorsa, e Sabatino che ha scontato il suo turno di squalifica. Ancora indisponibili, invece, il centrocampista Vacca, sempre alle prese con problemi a un ginocchio, e il terzino Paglino che oggi sconterà il secondo dei quattro turni di squalifica rimediati dopo il concitato post partita contro la Sarrabus Ogliastra. Sabatino, quindi, tornerà a far coppia con Rainone al centro della difesa rossoblù, mentre a sinistra in dubbio Sena che nell'allenamento di mercoledì ha accusato un problema fisico. Pronto Cugnata, in ogni caso, a prendere il suo posto.

A centrocampo, poi, lo stesso Manzo dovrebbe tornare titolare, anche se non sarebbe da escludere una riconferma di Matese che ha davvero ben impressionato nel ruolo di regista domenica scorsa contro il Real Monterotondo. Manzo, tuttavia, si farebbe preferire per la maggiore esperienza. Per il resto dovrebbe essere tutto immutato con la riconferma di Turchetta sul fronte sinistro dello schieramento offensivo rossoblù. La Casertana, pertanto, dovrebbe scendere in campo con Prisco in porta; in difesa Rainone e Sabatino centrali con Galletta e Cugnata ai lati; Casoli, Manzo e Tringali da destra verso sinistra della linea mediana del campo; in attacco, infine, Ferrari. Arbitra Alessandro Recchia della sezione Aia di Brindisi, assistenti di linea Mauro Ottobretti di Foligno e Simone Piomboni di Città di Castello.