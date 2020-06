Dalla città ai social, l’esultanza per la conquista della serie C si fonde in un mare di emozione. La Turris ha raccolto l’abbraccio dei tifosi in città, nel giorno in cui il Consiglio Federale ha ufficializzato il salto di categoria, ma la gioia per la promozione ha abbondantemente oltrepassato i confini cittadini: sono tanti infatti gli ex corallini che hanno rivolto messaggi di congratulazioni alla piazza, che torna in terza serie dopo 19 anni di assenza.



Anche il portiere del Parma Luigi Sepe, torrese doc (avvistato al Liguori nelle ultime due stagioni), ha tenuto a congratularsi con società, squadra e città. «Ci tenevo a complimentarmi per questa meritatissima promozione. Avrei voluto essere a Torre per festeggiare la serie C con società e squadra, ma non è stato possibile. Ho esultato nel mio piccolo, da lontano, non appena è stata diffusa la notizia. Non vedo l’ora di tornare a Torre, al Liguori, per assistere a qualche partita. Complimenti sinceri al presidente Colantonio, alla società, a mister Fabiano ed a tutta la squadra. Sperando che questa grande gioia sia solo l’inizio di una grande cavalcata, per arrivare più in alto possibile». © RIPRODUZIONE RISERVATA