Sono solo 16 i club di Serie D finiti nel calderone delle retrocessioni a tavolino, ad aver presentato ricorso al Collegio di Garanzia del Coni dopo la decisione dell'ultimo Consiglio Federale. Su 36 società, dunque, nemmeno la metà ha inteso adire le vie legali per opporsi alla decisione della Lnd ratificata dalla Figc.



Tra queste c'è l'Agropoli ma non il San Tommaso, uniche due squadre campane a essere tornate nel calcio regionale dopo la chiusura anticipata della stagione. Non ha avuto dunque tutto il seguito previsto l'iniziativa del Comitato Salviamoci, gruppo di 31 club che aveva minacciato iniziative contro la Lega Nazionale Dilettanti e la Federcalcio.



Tutte le società ricorrenti chiedono in primis una sospensiva del provvedimento. Chiedono inoltre di accertare «l’illegittimità, nullità, invalidità e/o inefficacia della delibera del Consiglio Federale del 10 giugno 2020, nonché ogni altro provvedimento collegato». In particolare, al Collegio di Garanzia viene richiesto di dichiarare illegittima la direttiva delle 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi di Serie D e di prendere in considerazione, per eventuali ripescaggi, le società meglio piazzate nei vari campionati di Eccellenza.



Oltre all'Agropoli hanno presentato ricorso anche Jesina, Grumentum Val d'Agri, Anagni, Vigasio, Milano City, Chieti, Avezzano, Marsala, Palmese, Ladispoli, Nardò, Fezzanese, Levico Terme, Pomezia e Inveruno. © RIPRODUZIONE RISERVATA