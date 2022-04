Serie D, ancora spazio ai recuperi: slittano i calendari di quattro gironi

Troppi recuperi da giocare nel rush finale del campionato di Serie D. Il Dipartimento Interregionale ha disposto oggi lo slittamento dei calendari dei gironi D, F, G, H e I, fissando contestualmente le date di tutti i recuperi da disputare per garantire la regolarità dei campionati.

Per i quattro gironi D, F, G, H e I risultato dunque sospese le giornate di calendario programmate per il 27 aprile e il 1° maggio: la sedicesima e diciassettesima di ritorno per i gironi D, H e I; la quattordicesima e quindicesima di ritorno per il girone F; la quattordicesima di ritorno per il girone G.

Slittano dunque i calendari dei cinque raggruppamenti, che riprenderanno a inizio maggio: dal 1° maggio il girone G, dal 4 maggio i gironi D, H e I, dall'8 maggio il girone F.

Diversi i recuperi che riguardano le squadre campane: