L’Afragolese blinda un altro big: Caso Naturale ancora rossoblù

È stato tra i protagonisti della passata stagione. E l’intenzione è di continuare ad esserlo con la maglia dell’Afragolese. Vincenzo Caso Naturale sarà ancora rossoblù: l’attaccante, fa sapere il club, «è stato a lungo inseguito da diverse società che volevano accaparrarselo, ma alla fine ha vinto la sua voglia di continuare a vestire la maglia della città di Sant'Antonio anche nella prossima stagione.

Una riconferma importantissima, che potenzia ancora di più l'attacco rossoblù a disposizione di mister Cioffi».

A margine della firma, tutta la soddisfazione – ed il carico di buoni propositi – del calciatore: «Sono veramente felice di restare in questa splendida realtà, sono molto legato al presidente Niutta ed a tutta la società rossoblù, e questo è stato quel qualcosa in più che mi ha fatto decidere di rimanere per un altro anno. Bisogna continuare sulla scia positiva della scorsa stagione, per continuare a migliorare e magari far divertire ancora di più i nostri tifosi».